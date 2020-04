Homem de 30 anos mata irmão de 41 em Apucarana

Segundo informações, por volta das 12h28, deste domingo (12), um rapaz conhecido como “Tatu” morreu na Rua São Pedro, no Distrito da Vila Reis em Apucarana após ser ferido com uma pedrada na cabeça desferida pelo próprio irmão.

Segundo informações, eles trabalhavam perfurando fossas e, conforme populares, as brigas entre eles eram frequentes.

Vicente Aparecido de Castro, 41 anos, (Tatu) sofreu forte hemorragia. Socorristas do Corpo de Bombeiros com apoio do Samu, ainda realizaram procedimentos para reanimá-lo, mas ele não resistiu.

O autor, de 30 anos, foi preso.