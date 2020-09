Homem anda sobre telhados durante fuga da polícia em Cambira

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Cambira às 17h30 de quarta-feira (9). O homem acabou preso dentro de uma residência que invadiu.

Após denúncia repassada por um policial militar de folga informando que um veículo Fiorino placas estaria seguindo sentido Novo Itacolomi – Cambira, e que um dos ocupantes possuía as mesmas características físicas de um indivíduo já conhecido no meio policial e com mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Mandaguari, a equipe iniciou o patrulhamento no intuito de localizar o veículo em questão e, na rua das Camélias, foi procedida a abordagem no automóvel.

O passageiro, ao receber a voz de abordagem, empreendeu fuga, desobedecendo as ordens emanadas pelos policiais, vindo a correr pelas ruas do bairro Jardim das Flores, pulando por diversas residências, invadindo domicílios e causando danos em telhados e portas, bem como amedrontado os moradores do bairro, inclusive crianças.

Diante da negativa de se entregar foi necessário solicitar apoio de outras equipes policiais, sendo então logrado êxito em aborda-lo dentro de um dos quartos de um imóvel, embaixo de uma cama.

Mesmo após ser localizado, esboçou uma nova tentativa de fuga, vindo a desferir socos e chutes em direção aos policiais, nesse momento foi necessário o uso moderado de força física para algemá-lo.

Após a detenção do mesmo, foi possível verificar que apresentava algumas escoriações (ralados) nos braços, pernas, costas e um corte pequeno na orelha esquerda, sendo essas lesões decorrentes da fuga, visto que pulou muros, andou em cima de telhados e se embrenhou em meio a vegetações na tentativa de fuga.

Questionado sobre a necessidade de atendimento médico o mesmo recusou, afirmando estar bem. O condutor da Fiorino foi identificado, nenhum ilícito foi localizado com ele, sendo liberado no local.