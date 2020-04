Homem ameaça transeuntes com marreta no Jardim Brasil

A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (10) na Rua Alfredo Martins, Jardim Brasil, onde um homem estaria ameaçando as pessoas com uma marreta.

No local a equipe policial fez contato com a solicitante de 54 anos que reafirmou o fato, onde um senhor com mais de sessenta anos, que faz uso de remédios controlados e supostamente ingere bebidas alcoólicas e continuamente faz ameaças contra pedestres, informações que nesta data estaria bastante alterado, e ameaçou a solicitante e o seu cônjuge.

Na sequência o mesmo dirigiu-se para sua residência onde vive sozinho e teria quebrado vários vidros. No momento da chegada da equipe, o autor evadiu-se da residência não sendo possível identificá-lo.

Foi Realizado patrulhamento nas imediações, porém o mesmo não foi encontrado sendo então as vítimas orientadas.