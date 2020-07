Grupo Missiato investe em segurança e bem-estar dos funcionários durante a pandemia

Desde o início da pandemia do COVID-19, em março de 2020, o Grupo Missiato vem tomando diversas medidas para proteção e tranquilidade de seus funcionários. Além de seguir rigorosamente as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), a empresa foi além dos procedimentos obrigatórios, implantando barreiras sanitárias e sistemas de testes rápidos. Todos os exames realizados até o momento deram negativo para o coronavírus.

Além disso, a produção de Álcool 70 foi intensificada para atender o aumento da demanda e as emergências do país, oferecendo um produto com certificação de qualidade a um preço justo. Visando o apoio social, ainda mais necessário no momento atual, o Grupo Missiato doou Álcool 70 para diversos hospitais, asilos, igrejas, corpo de bombeiros, prefeituras, polícias e diversas entidades de Jandaia do Sul e de todo o Brasil.

“Seguimos trabalhando comprometidos com a qualidade dos nossos produtos e com a segurança dos nossos funcionários. Acreditamos que vamos sair da pandemia mais fortes e mais conscientes da importância de cuidarmos uns aos outros.”, afirma Ariani Missiato, diretora-executiva do Grupo Missiato.

Sobre a empresa

Fundado em 1959, o Grupo Missiato, produtor da Cachaça Jamel e de outras bebidas destiladas, tem matriz em Jandaia do Sul (PR) e filiais em Anápolis (GO), Manaus (AM) e Santa Rita do Passa Quatro (SP). Os produtos da empresa estão presentes em todo o território nacional e são exportados para diversos países da Europa, América do Norte e América Latina.