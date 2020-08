Governador entrega novas viaturas no aniversário de 166 anos da PM

(AEN) O aniversário dos 166 anos da Polícia Militar do Paraná, comemorado nesta segunda-feira, 10 de agosto, foi marcado pelo recebimento de novas viaturas, caminhões para o Corpo de Bombeiros e ambulâncias para o Siate. Os veículos foram entregues pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior aos comandantes das duas corporações, durante solenidade da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, da Região Metropolitana de Curitiba.

Foram entregues 58 novos veículos, incluindo caminhonetes, vans (ambulâncias) e caminhões, um investimento de R$ 6,8 milhões. Esta foi a sétima entrega de viaturas neste ano – a terceira em menos de um mês – pelo governador. A dinâmica segue o planejamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública para renovar a frota das forças de segurança paranaenses.

“Nesta data tão importante para a Polícia Militar trazemos mais investimentos da Secretaria de Estado da Segurança Pública. As viaturas serão utilizadas para proteger a população, modernizando a frota da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros”, afirmou Ratinho Junior.

Devido às orientações sanitárias por causa do novo coronavírus, a cerimônia foi mais restrita, com a participação apenas de algumas autoridades e dos 47 soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, graduados na 1ª Turma de Formação de Praças da PM. Na solenidade foi entregue, ainda, após uma reforma, o Bloco 3 da Academia do Guatupê, voltado para os cursos de formação de oficiais.

“A mensagem é de gratidão, em nome de todo o povo do Paraná, à Polícia Militar. São 166 de história e milhares de homens e mulheres que passaram pela corporação. Agradecemos pela dedicação desses profissionais que, ao longo deste tempo, protegeram as famílias paranaenses”, salientou o governador.

“A Polícia Militar do Paraná é reconhecida pela sociedade graças à seriedade e profissionalismo de seus integrantes”, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

“Ao longo destes anos, a Polícia Militar se estabeleceu como uma polícia cidadã, próxima dos paranaenses e que atende aos anseios de segurança da população”, ressaltou o comandante-geral da PM, coronel Péricles de Matos.

VIATURAS – Neste ano, 629 novas viaturas foram incorporadas à frota, totalizando R$ 95,6 milhões de investimentos. De acordo com o secretário Marinho, o Governo do Estado planeja entregar, até o final do ano, 1.450 novas viaturas às polícias e demais órgãos de segurança pública.

“A proposta, até o final da gestão, é renovar 80% da frota. A ação é fruto de um planejamento que está se consolidando neste ano e que inclui também a aquisição de novos armamentos e contratação de pessoal”, afirmou o secretário. “Temos que proporcionar às forças de segurança as ferramentas adequadas para uso no seu trabalho ostensivo”, destacou.

VEÍCULOS – A Polícia Militar recebeu 42 caminhonetes Mitsubishi modelo L200, todas caracterizadas, para atender unidades da Região Metropolitana e Interior do Estado, além de três vans Fiat, modelo Ducato, um caminhão cegonha e um guincho com capacidade para reboque de caminhões e veículos pesados. Os investimentos nesses veículos, de quase R$ 7 milhões, são dos programas Paraná Mais Cidades e Paraná Seguro.

“Enquanto vemos outros estados com dificuldades financeiras e orçamentárias, o Paraná continua entregando viaturas, equipamentos e formando pessoal. Mesmo com a pandemia, reduzimos a estatística criminal e estamos renovando a frota como se estivéssemos em um ambiente de normalidade”, destacou o coronel Péricles. “Isto é resultado de uma boa gestão e administração, que responde aos anseios da sociedade por ações que tragam mais segurança”, afirmou.

Para o Corpo de Bombeiros foram entregues dez ambulâncias, que serão usadas nos atendimentos do Siate, e dois caminhões Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR), para combate a incêndios e resgates, com investimento de R$ 3,4 milhões.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Samuel Prestes, explicou que há um processo de renovação dos veículos da corporação, que inclui a aquisição de 47 caminhões de combate a incêndios e salvamento. Destes, 37 já foram entregues, incluindo os dois desta segunda-feira.

“Mesmo com a Covid temos prosseguido com este programa. Também já recebemos, até o momento, 21 ambulâncias para o Siate, por meio do programa Paraná Mais Cidade. As entregues agora são de verbas oriundas das taxas de vistoria e de análise de projetos”, disseo coronel Prestes. “Teremos ainda 29 ambulâncias que estão em processo de montagem, que serão entregues até o final do ano. Com isso, conseguimos renovar 75% da frota”, afirmou.

FORMATURA – A 1ª Turma de Formação de Praças da PM formou 38 novos soldados policiais militares e nove soldados bombeiros militares, que já estão preparados para as operações nas ruas. “Esta é uma turma especial, de transição. A lei de promoção de praças institui este curso, e esta é a primeira nestes moldes”, explicou o comandante da Academia do Guatupê, coronel Ronaldo de Abreu.

O curso teve duração de pouco mais de um ano, entre a formação acadêmica e estágios operacionais nas unidades. “Agora formados, os profissionais serão espalhados pelo Paraná para se somarem ao efetivo operacional no combate à criminalidade, na prevenção e, neste momento de pandemia, também atuarão no combate à Covid-19”, ressaltou.

BLOCO 3 – Inaugurado há quase 50 anos, o Bloco 3 da Academia Policial Militar do Guatupê passou por uma reforma que custou cerca de R$ 1,2 milhão. A nova estrutura, toda adaptada para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, permite melhores condições aos militares estaduais que estão de passagem pela unidade em cursos de aperfeiçoamento, especialização e de capacitação.

“O Bloco 3 sempre foi a casa do Curso de Formação de Oficiais. Com a revitalização foram reestruturados e reformados os dormitórios, banheiros e a toda a parte da coordenação”, explicou o coronel Abreu. “A partir de agora, os cadetes retornam à sua casa e terão mais qualidade na formação, contam com uma estrutura adequada e mais moderna”, disse.

MEDALHA – Ainda durante a solenidade, o secretário da Segurança Pública Romulo Marinho recebeu a medalha Coronel Sarmento, a maior honraria da Polícia Militar. A insígnia, conferida anualmente aos que mais se destacaram em favor da causa pública, homenageia patrono da Polícia Militar do Paraná.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o chefe do Estado Maior da PM, coronel Vanderley Rothenburg; o diretor de Apoio Logístico da PM, coronel Carlos Eduardo Rodrigues Assumpção; e os deputados estaduais Soldado Adriano José e Delegado Fernando.