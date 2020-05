Golpe do seguro: PRF prende trio em Mandaguari

Tal prática é conhecida como golpe do seguro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), abordaram na noite desta quinta-feira, (30), por volta das 18h30, no km 201 da BR 376, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, um veículo Honda Fit, com placas de Sorocaba, interior do Estado de São Paulo, conduzido por um homem de 30 anos, acompanhado de dois outros, de 27 e 29 anos.

Os agentes da PRF iniciaram a fiscalização, tanto no veículo como em seus ocupantes, e descobriram que nesta mesma data, dois destes homens, o de 27 e o de 30 anos, haviam sido abordados por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 09h, em Iporã, região Noroeste do Estado, conduzindo um veículo I/Suzuki G.Vitara, também com placas de Sorocaba, em direção à cidade de Guaíra.

Como ainda nada de ilegal havia, houve a fiscalização e liberação para seguirem viagem.

Porém, por volta das 13h55, fora registrada uma queixa de furto deste veiculo na cidade paulista de Sorocaba.

Após a abordagem dessas pessoas em Mandaguari, quando retornavam de Guaíra sentido Sorocaba, com os registros em mãos, os agentes da PRF indagaram sobre os fatos, sendo inicialmente negado pelo trio, porém, após demonstração de todos os registros, eles acabaram confessando terem levado o veículo Vitara para ser vendido no Paraguai.

Como parte do plano, após a confirmação da estada deste já em solo Paraguaio, haveria registro de furto por parte do proprietário, na cidade paulista, e posteriormente acionado o seguro do veículo.

Afirmaram também que pelo serviço, receberiam do proprietário, determinada quantia em dinheiro.

Eles foram presos em flagrante pelo crime de receptação, e encaminhados à carceragem da Polícia Civil de Mandaguari.

O proprietário também responderá criminalmente por estelionato, e eventualmente outros crimes que, no decorrer das investigações, forem apurados.