Golpe do cartão de crédito é aplicado em Mandaguari. Entenda como acontece

Conforme a Polícia Militar, na noite de quinta-feira (9) o solicitante informou ter recebido uma ligação dizendo que havia sido feita uma compra em seu cartão, perguntando se ele reconhecia, e que ao ser negado a pessoa que ligou informou que ele deveria ligar no número que constava atrás do cartão para ser efetuado o cancelamento.

O solicitante então ligou no número constado no cartão, onde a atendente informou diversos números de protocolo e pediu para que ele digitasse a senha do cartão pelo telefone.

Na sequência foi informado que um motoboy iria até sua residência para recolher o cartão. Um individuo alto e magro em uma motocicleta vermelha pegou o cartão e em seguida foram feitas duas compras em valores superiores a quatro mil reais, foi quando a vitima percebeu ter sido vítima de um golpe e acionou a Policia.