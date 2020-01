Ginásio de esportes do Distrito de São José passa por reforma       

O Ginásio de Esportes do Distrito São José, que há 20 anos não passava por uma reforma e contava com uma série de problemas que impossibilitava a prática de esporte e realização de alguns eventos, agora será reformado.

Vanderlei, que é representante das obras no São José, fez a troca do portão, e fará toda a pintura do prédio e da quadra, restauração das partes elétrica e hidráulica, paredes (internas e externas). As arquibancadas também receberão nova pintura.

Com a reforma do prédio do Distrito de São José, passarão a ser realizadas competições, promovendo o entretenimento à população.

“Esta reforma é fruto de esforço coletivo. Agora, São José contará com espaço revitalizado, oportunizando, ainda mais, as práticas de atividades esportivas e de recreação, o que beneficia diretamente a população local”, finaliza o Prefeito Municipal “Ditão”.