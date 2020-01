Furtos em Bom Sucesso

Bom Sucesso, Estrada do Borba, Sitio Dois Irmãos

O solicitante disse a Polícia Militar que na data de 26/01 domingo, adentraram ao aviário na sua propriedade e subtraíram uma moto serra da marca Husqvarna de cor laranja. Relata ainda que atearam fogo em galhos secos de árvores que estavam ao lado do aviário vindo a danificar o lona do aviário. Diante do fato vitima orientada.

Bom Sucesso, Rua Nahur Vanzela

Arrombaram a porta da cozinha de uma residência e do interior subtraíram 10 litros de bebidas entre wisky e vinhos e frascos de perfumes. Diante do fato vitima foi orientada.