Furto na Estrada Velha de Cambira

Na manhã de segunda-feira (6) compareceu no Destacamento da Polícia Militar de Cambira o senhor XXXX, para relatar que é proprietário de um sítio na estrada velha para Jandaia do Sul, sendo que no dia 04 para o dia 05 na parte da manhã percebeu que a porta do barracão do sítio estava com dois cadeados estourados e deu por falta de três pulverizadores, uma caixa de ferramentas, uma carriola de fibra e um motor elétrico com uma bomba d´água.

O local possui caseiro, porém nenhum barulho ou suspeitos foram avistados. Sendo assim o boletim foi confeccionado e a vítima orientada.