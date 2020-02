Furto em residência na Rua Paião

Na noite de quarta-feira (5) o solicitante de 72 anos, informou que sua residência faz parte de sete residências no mesmo quintal, na Rua Paião e que se ausentou as 14h retornando as 19h40. Quando chegou em casa, constatou que a porta de acesso se encontrava aberta sem arrombamento, e do interior de seu guarda roupas foi subtraído a quantia de R$127,00 em espécie.