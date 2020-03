Furto em chácara no município de Marumbi

Ocorrência foi registrada na Estrada Velha para Jandaia do Sul, km 1, chácara São José

Relata a vítima que saiu de sua residência na data de 04/03/2020 as 07h30 e ao retornar as 18h constatou que a porta da cozinha estava aberta, ao adentrar na residência verificou que do interior foi subtraído um notebook da marca Lenovo, um tablet da marca Multilaser, uma máquina de cortar cabelo da marca Wahl, uma máquina de depilação da marca Wahl, uma mochila com diversos pertences femininos, também foram levados 3kg de peixes de diversos tipos, 7kg de linguiça e 15kg de carne suína.

Diante dos fatos a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.