Furto e roubo em Mandaguari

Levaram a fiação elétrica de uma empresa e roubaram TV em uma residência, onde a casa foi invadida com morador dentro.

A ocorrência de furto foi registrada às 10h30 desta terça-feira (19) na BR-376, Parque Industrial I

A equipe policial foi solicitada a comparecer no referido endereço para atender uma ocorrência de furto. No local o solicitante informou a equipe que de dentro do terreno da empresa, em um local onde não existem câmeras de vigilância, adentraram o local e arrombaram o cadeado que trancava uma caixa de concreto no chão, onde por dentro passam as fiações elétricas da empresa. Do interior da caixa foram subtraídos grande quantidade de fios de cobre, não sendo sido possível pelo solicitante precisar a quantidade.

Ocorrência de roubo registrada pela Polícia Militar às 1h30 da madrugada desta quarta-feira (20) na Rua Alice Falcão, Jardim São Luiz.

Relata a solicitante que estava dentro de sua casa quando entrou um individuo alto e magro trajando moletom na cor preta, o qual arrombou a porta e a empurrou levando da residencia uma televisão Samsung de 32 polegadas. A vítima não soube informar mais características ou destino tomado pelo autor, sendo orientada.

Foram realizados patrulhamentos nas imediações, porém sem exito em localizar o objeto roubado ou o autor.