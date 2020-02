Furto de fios em Cambira e mercado arrombado em Bom Sucesso

Uma mulher que trabalha na Casa do Produtor de Cambira procurou a Polícia Militar nesta quarta-feira (26) e relatou que foram furtados alguns metros de fios de energia elétrica no seu local de trabalho. Foi confeccionado o BOU e encaminhado para a delegacia para a tomada de providências cabíveis.

Em Bom Sucesso às 04h40 da madrugada desta quinta-feira (27) arrombaram um mercado na Avenida Julio Alves Machado. No local foi constatado que a porta de blindex lateral estava aberta, sendo estourada a fechadura. Com a presença do funcionário do estabelecimento, foi realizado vistoria interna e não foi percebido a falta de nenhuma mercadoria.