Furto de energia em Marumbi. Fios não passavam pelo medidor

Na tarde de segunda-feira (17) a Polícia Militar de Marumbi foi chamada na Avenida Presidente Vargas em Marumbi onde estaria ocorrendo furto de energia.

No local, de acordo com os inspetores de medição, foi constatado estar ocorrendo o furto de energia da rede, através da captação de energia em 3 fases direto no ramal de entrada, sem passar pelo medidor.

Diante dos fatos foram realizados os procedimentos técnicos da empresa, sendo isolado o desvio e notificado o proprietário, tendo a equipe policial acompanhado o processo e posteriormente confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhado o responsável até a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as medidas cabíveis.