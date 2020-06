A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi na Avenida Tiradentes.

Na manhã de domingo (14), o solicitante relatou que saiu no dia anterior por volta das 20h e chegou por volta das 08h da manhã em seu estabelecimento comercia “Bar do Campo de Bocha”, localizado no endereço acima citado e se deparou com a porta arrombada, sendo que levaram 36 latinhas de cerveja glacial 350 ml e 20 garrafas de Skol 30ml.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos.