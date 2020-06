Em Cambira foi arrombado um depósito de gás na Avenida Brasil.

O fato foi percebido na manhã de sábado. A vítima relatou a Polícia Militar que foram arrombados três cadeados e furtaram 45 botijões de gás de 13 kg.

Jandaia: Relatou o solicitante que é proprietário da empresa moveis na marginal da BR-369 em Jandaia do Sul, que ao chegar ao local na manhã de sábado (27), se deparou com a parede do fundo arrombada e do interior do barracão foram subtraídas diversas ferramentas.