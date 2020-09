Um acidente grave foi registrado na manhã desta terça-feira (15), na PR-444, em Mandaguari.

O Aeromédico de Maringá foi acionado para transportar uma vítima em estado grave.

A fumaça de um incêndio ambiental teria provocado as colisões que envolveram duas carretas e quatro automóveis.

A rodovia foi interditada nos dois sentidos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Viapar Trabalharam no socorro as vítimas.

(André Amaral)