O Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná determinou que os Fórum continuem fechados até o dia 15 de setembro (Decreto Judiciário nº 397/2020-D.M.) e está prevista a reabertura dos Fóruns a partir do dia 16 de setembro, com a retomada gradual das atividades presenciais (Decreto Judiciário nº 401/2020-D.M.).

