Formatura Fafijan

A colação de grau dos formandos 2019 da Fafijan aconteceu na noite de quinta-feira (6) no Salão Paroquial de Jandaia do Sul. Compuseram a mesa o Professor João Lourenço de Almeida, diretor da Fafijan; Marlene Terezinha Pelissari, vice-diretora; Bruno Fávaro, Paraninfo geral das turmas; Dadid Gonçalves, Patrono geral das turmas e o prefeito de Jandaia do Sul Benedito José Pupio.