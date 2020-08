Uma pessoa foi ao cemitério de Jandaia do Sul na manhã deste domingo (9) para colocar flores no túmulo de um familiar e acabou perdendo um celular iPhone 7 Plus, prata, com uma capinha roxa com o símbolo da Apple.

Foi perdido por volta das 10 horas próximo da casinha de material do coveiro.

Detalhe: Na tela principal assim que ligar o celular vai aparecer a foto do casal de filhos abraçados.

Oferece recompensa por informações ou a quem encontrar e devolver.

Contato: 43 99604-8759