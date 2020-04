Fiscalização do COE encerra casamento realizado em chácara de Jandaia

Na manhã desde sábado (11), foi denunciado ao COE (Comitê de Operações de Emergência) de forma anônima que haveria um casamento em uma chácara da cidade, com muitos convidados, inclusive de fora do estado.

A fiscalização do COE, juntamente com a Vigilância Sanitária, então foram acionadas e encontraram a referida festa, orientando a todos para que encerrassem a mesma e cada um tomasse o rumo de suas casas, seguindo o decreto municipal em função da prevenção ao COVID-19.

O pedido foi prontamente atendido pelos envolvidos e a festa foi encerrada.

FISCALIZAÇÃO NA CIDADE

Durante todo sábado, as equipe do COE (prefeitura, vigilância sanitária, bombeiros e polícia militar) fizeram um trabalho de conscientização e fiscalização dos comércios de Jandaia do Sul, com o objetivo de prevenir o contágio.

COE

O Comitê de Operações de Emergênciaé formado por membros da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Departamento de Saúde, URPF, Corpo de Bombeiros e Acejan, atuando nasdecisões estratégicas, ações de prevenção, orientação eprincipalmente fiscalização, auxiliando no enfrentamento direto ao Covid-19.