Filho de vereadora é preso em Bom Sucesso

Horário: 15h25min | Natureza: Desobediência /Resistência / Ameaça e Trafico de Influencia | Preso: Masculino 28 anos | Endereço: Rua Fenix – Centro

Segundo a Polícia Militar, durante fiscalização de trânsito na tarde de quinta-feira (14) foi abordado um motociclista, de 28 anos, que conduzia a motocicleta HONDA/CG150 TITAN, condutor este que estava com viseira do capacete totalmente aberta, cinta jugular destravada e de chinelo e a motocicleta com silenciador de motor inoperante.

Quando começou a ser orientado quanto a forma correta dos equipamentos de segurança este começou a ironizar “mas porque estão cobrando de mim se a cidade toda anda assim, a lei não é pra todos”, momento que foi solicitado para descer da motocicleta e este desobedeceu a equipe policial e retirou a chave da ignição e proferiu os seguintes dizeres “ninguém apreende minha moto, você não sabe quem eu sou, vocês vão ver o que vai acontecer”.

Diante da desobediência e ameaça, foi dada voz de prisão, que novamente não acatou a ordem de descer da motocicleta sendo necessária técnicas de imobilização para contê-lo, que começou a resistir ativamente contra a equipe policial, sendo necessário uso seletivo da força, onde na tentativa de conter este veio a cair com a motocicleta, e causou algumas avarias na mesma, e continuou a resistir contra a equipe e em determinado momento da imobilização um carregador de pistola do soldado caiu no chão e quando o policial foi verificar seu armamento o rapaz pegou na pistola e puxou a arma onde houve um disparo, que acertou a chão. Ele foi contido e algemado conforme preconiza a súmula 11 do STF, e colocado no compartimento de preso da viatura, neste momento ele falou “vocês não me conhece, vão ver onde vão parar”.

Durante a confecção do boletim, o preso veio a relatar que é filho de vereadora do município de Bom Sucesso. Diante dos fatos foi encaminhado a delegacia de Jandaia do Sul.