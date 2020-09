Feira livre de Jandaia será mantida no domingo na Praça Café com orientações

(Assessoria) Os feirantes de Jandaia do Sul comunicam a todos que irão realizar a feira neste domingo normalmente na Praça do Café. Vamos manter as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19).

– Quantidade máxima de trabalhadores por barracas;

– Manipulação dos alimentos com luvas;

– Distancia entre barracas;

– Evitar que os clientes toquem nos ALIMENTOS;

– Álcool em gel ou líquido para os clientes.

– Recebimento (uma pessoa somente responsável pelo contato com o dinheiro);

Uso de máscara e luvas pelos feirantes. Produto devidamente embalado em sacos plásticos Colocar faixa, de isolamento ao redor da banca e barraca a fim de evitar que os clientes tenham contato direto com os alimentos. Controlar e restringir o número de pessoas a fim de evitar aglomeração. Não permitir o consumo dos produtos no local da venda.