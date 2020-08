Feira de domingo é transferida para sábado

A Afejan (Associação de feirantes de Jandaia do Sul), através do presidente Célio Marafon, Comunica a todos, que devido o novo decreto municipal, a feira que é realizada no Domingo de manhã, foi transferida para sábado à partir das 16h na Praça do Café.

Prestigie os nossos produtores rurais.

Contamos com a compreensão de todos!