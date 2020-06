Fazenda da Esperança e Prefeitura de Jandaia realiza ação para acolher moradores de rua

Texto e fotos da assessoria PMJS

Com o desejo de ser uma resposta concreta a pessoas que não têm moradia, em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, a Fazenda da Esperança, comunidade terapêutica que atua na recuperação de dependentes químicos, iniciou uma grande campanha de acolhida a moradores de rua. Em parceria com a prefeitura municipal de Jandaia do sul, a Fazenda da Esperança São Sebastião realizou, nesta segunda feira (15), uma ação com o objetivo de acolher 10 pessoas em situação de rua.

Ditão fala que a ação de acolhida a essas pessoas, está acontecendo em parceria com a prefeitura e fazenda da esperança, responsáveis por levar essas pessoas até a comunidade terapêutica, que fica localizada na área rural do municipio. No local foi preparada uma casa de acolhimento com equipe formada por voluntários, para dar toda a assistência necessária aos novos acolhidos. Ditão ainda aproveita a oportunidade, e agradeçe aos responsáveis da fazenda da esperança, e ao Padre Edvaldo. O Prefeito reforça que acredita na recuperação daqueles que lá estão, e que quando sairem, já recuperados possam se ingressar no mercado de trabalho, e afirma que a prefeitura dará todo o apoio necessário para esse projeto.

“Esse grupo de voluntários vai alimentar espiritualmente esses moradores de rua, para que, após o período de isolamento, eles possam ser inseridos nas demais atividades junto aos demais recuperandos da Fazenda da Esperança”, explica o coordenador da Fazenda da Esperança , Edilson.

De acordo com a diretora do departamento de saúde Elza Ferraz, os moradores de rua que serão acolhidos na Fazenda da Esperança seguirão todas as recomendações de isolamento. Para dar toda a assistência necessária, a instituição solicitou apoio do Posto de Saúde UBS MASSAHIRO OGA para a realização de exames e acompanhamento da saúde dessas pessoas.