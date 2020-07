Farmácia é arrombada em Jandaia. Ladrão já foi identificado

A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (16) na Hiperfarma.

O solicitante relatou a PM que se ausentou da farmácia às 22h e ao retornar na quinta-feira (16), por volta das 08h, constatou que a porta da mesma estava fora dos trilhos e que do caixa havia sido furtado aproximadamente R$180,00.

A equipe policial verificou que nas proximidades da farmácia havia uma loja a qual possuía algumas câmeras, onde após autorização do proprietário, analisando as gravações, foi possível identificar o autor.

De posse desta informação, por se tratar de uma pessoa já conhecida no meio policial pela prática do mesmo crime, esta equipe realizou diversas diligências pelo bairro Santo Antônio, onde o mesmo é visto com frequência.

Moradores do local informaram que o viram pela manhã naquele endereço. Alguns relataram também que o viram pela Avenida Getúlio Vargas, porém após diligências não foi possível localizá-lo.