Faleceu Claudinho Tomé

Sua irmã Rosi escreveu em sua rede social “Meu irmão amado Claudinho Tomé, você se foi para sempre e meu coração vestiu o luto sua partida foi o golpe mais duro para nossa família

Pois é impossível esquecer ou deixar de sentir a falta do meu irmão tão presente na minha vida, agora apenas me restam as lembranças de tudo que vivemos, e a memória do homem guerreiro.

Vc foi um herói e a representação do amor mais perfeito que perdi . Descanse em paz, meu irmão ,vou te amar eternamente…

O sepultamento será às 9h deste domingo (19)