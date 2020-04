A paciente faleceu na segunda-feira (20). Ela tinha 75 anos, era diabética e hipertensa e passou por atendimento no PAM de Jandaia do Sul no sábado (18).

O caso foi noticiado como a primeira morte suspeita por covid-19 em Jandaia do Sul, mas o exame deu negativo para a doença, confirmou o setor de epidemiologia do município.

Até ontem Jandaia do Sul não tinha nenhum caso confirmado, dois em análise e nove descartados.