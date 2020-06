Estudante é preso com quase 60 Kg de drogas em Apucarana

Uma ocorrência de “Tráfico de Drogas” resultou em mais de 50 quilos de maconha e R$ 12 mil reais apreendidos, além de diversos objetos. Por volta das 21h desta segunda-feira (15) na Rua Rio Apucarana, no Bairro João Paulo, a ROTAM fazia patrulhamento quando avistou um veículo Honda Civic azul de Cornélio Procópio, parado com duas pessoas no seu interior.

O condutor demonstrou nervosismo, desceu, em atitude suspeita e foi em direção a uma residência. Na abordagem ficou constatado que era um casal, oriundos de São Paulo, os quais são estudantes na Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR de Apucarana.

Na carteira do condutor havia R$2.082,00 em notas diversas e um extrato bancário do Banco do Brasil, com saldo total de R$90.923,16 em seu nome.

Foi encontrado mandado de prisão em desfavor dos abordados.

No carro foram encontrados vários resquícios da droga, além de uma porção.

Indagado o motorista, ele disse que estava no endereço para entregar uma uma cesta básica para um senhor que residia naquele endereço, mas foi apurado que quem morava no local, era o pai de um conhecido traficante.

O morador afirmou que não conhecia os ocupantes do carro e autorizou buscas em sua casa, mas nada foi encontrado. Como havia denúncia que um estudante estava praticando tráfico, policiais foram a casa do jovem, de 24 anos, nas proximidades do Colégio São José.

Ao chegar no novo endereço, na Rua Oswaldo Cruz e fazer varredura na casa do estudante, a Polícia Militar localizou malas e sacolas com drogas.

Foram apreendidos: 01 pedra pequena aparentando ser “sais de banho” MD; 477 pontos de LSD; 333 comprimidos Ecstasy “bala”; 58,305 quilos de substância análoga a maconha; R$ 12.286,25; aproximadamente 06 bolsas; 01 notebook; 08 seladoras; 01 caixa de plásticos de embalagens; 08 caixa de isqueiros; 123 caixas de “seda”; 10 pacotes de filtro para cigarro; 02 facas; 04 balanças; 01 calculadora; 01 pacote grande de tabaco; 01 caixa de pilha; 02 celulares e documentos.