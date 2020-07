Estrada Velha para Marumbi é asfaltada até ao Canutã

Nesta primeira fase das obras, a prefeitura municipal cobrirá aproximadamente 2000 metros de estrada que hoje parte dela é de paralelepípedo e parte terra. Foram adquiridas 1500 toneladas de massa asfáltica. Vale lembrar que todas as ações de recapeamento estão sendo feitas com recursos próprios do município. A prefeitura ainda viabiliza o asfaltamento da travessia da estação ferroviária, onde liga as ruas Prof. Roberto Rezende Chaves a Rua Pirapó.

Outros locais onde a prefeitura tem a previsão de asfaltar é todo o pátio do Ginásio de Esportes Osmar Panício e da entrada da Sociedade Rural, rua que liga o trevo da rodovia BR-376 à rua atrás da Sociedade Rural que dá acesso ao Parque Industrial e aos bairros Jardim Santa Helena e Villar, essa é previsão para que seja usada as 1500 toneladas de massa asfáltica.

A Prefeitura municipal através Prefeito Ditão, vem realizando as obras a pedido da população, com esse asfaltamento a administração trás às famílias e usuários dos locais melhor qualidade de locomoção entre os bairros e o centro do município.“Nosso trabalho é um modelo que já deu certo, estamos deixando todas as estradas em perfeito estado e várias delas estão sendo cascalhadas, algumas em toda a sua extensão para garantir boas condições de trânsito aos produtores rurais, sejam no escoamento da produção agropecuária, no transporte escolar e também no deslocamento à cidade para acesso a produtos e serviços”, completa Ditão. (Assessoria)