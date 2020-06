Estabelecimento é multado em Jandaia do Sul por descumprir decreto

Um estabelecimento foi multado nesta sexta-feira (26), durante uma ação de fiscalização na Avenida Getúlio Vargas no centro em Jandaia do Sul. A multa foi aplicada devido o estabelecimento ter descumprido a determinação do decreto municipal.

A medida faz parte das ações de prevenção contra o novo coronavírus.

Este estabelecimento não pode funcionar, por ser local de compartilhamento de material que passa de mão em mão, e gera aglomeração.

Há dias, os agentes fiscais vem orientando e notificando os estabelecimentos comerciais, agora as multas estão sendo aplicadas.

Os estabelecimentos devem intensificar as ações de limpeza, disponibilizar álcool em gel aos clientes, divulgar informações sobre a Covid-19 e sobre as medidas de prevenção.

Da assessoria PMJS