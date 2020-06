Espingarda é encontrada em fossa após disparos em via pública em Bom Sucesso

Na manhã de terça-feira (9) na Vila Bonfim, em Bom Sucesso, um morador informou seu irmão estaria com uma espingarda atirando em via pública, e que no local haviam muitas crianças que ali brincavam.

A equipe policial abordou o acusado, de 43 anos, que autorizou a entrada da equipe na residência. Ele disse que tinha uma espingarda, mas que essa não estava na residência, e se quisessem, poderiam procurar. Foi então que, ao destampar uma fossa desativada, foi localizada a referida espingarda, amarrada em um arame.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia de Jandaia do Sul.