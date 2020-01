Especialista traz dicas de vida saudável para a população de Jandaia

Existem pequenas mudanças em nossa rotina atual que, mesmo sem exigir grandes esforços, podem nos garantir uma vida mais longa e um futuro melhor. Não é à toa que o mercado de saúde e bem-estar só cresce no Brasil: estamos cada vez mais preocupados com a nossa mente e o nosso corpo. Por isso, conversamos com o nutricionista Gustavo Conceição, que deu algumas dicas para que a população de Jandaia do Sul tenha uma vida saudável.

Alimentação é a chave para a saúde

De acordo com Joana, um dos maiores fatores para garantir a vida saudável é a qualidade da alimentação. Tenha uma dieta balanceada nutricionalmente e evite excessos, principalmente de gordura e açúcar, causadores de várias doenças. Pense em cortar algumas coisas hoje, para viver melhor no futuro. Atualmente existem diversas alternativas para quem não tem tempo de cozinhar e manter a dieta, como as refeições saudáveis congeladas.

Além disso, aproveite a riqueza da agricultura de Jandaia e valorize a produção natural e orgânica, em vez de priorizar alimentos industrializados. Constantemente, a Universidade Estadual de Maringá realiza projetos que incentivam a agroecologia na cidade, então não será difícil encontrar os produtos da melhor qualidade e que irão garantir sua saúde.

Exercícios afastam problemas

Os exercícios físicos melhoram a nossa saúde mental e física, por isso são essenciais para a manutenção da vida saudável. Não precisa nem investir em uma academia ou algo do tipo: caminhadas e corridas leves pela cidade já fazem um belo efeito em nosso corpo e afastam diversas complicações na saúde.

Caso você prefira os exercícios mais pesados, mas não consegue manter a rotina, cogite usar algum tipo de suplementação alimentar para se manter estimulado e ver os resultados mais rapidamente. Existem diversos tipos, indicados para diferentes perfis corporais. Consumir creatina monohidratada, por exemplo, acelera os efeitos dos exercícios e potencializa os efeitos das atividades.

Sono de qualidade melhora a vida

Invista na qualidade do seu sono. Pode parecer algo sem importância, mas uma noite mal dormida afeta diretamente nosso metabolismo. Então, mantenha uma rotina de horários e sempre durma o tempo necessário para que o seu corpo funcione normalmente. Além disso, use colchões e camas de qualidade para evitar problemas de saúde, como dores nas costas e insônia.

Não deixe o lazer de lado

Em tempos de dificuldades financeiras, muitas pessoas acabam cortando totalmente o lazer da rotina. Isso, porém, afeta diretamente a saúde mental. Então, mesmo que em condições adversas, sempre reserve um tempo para a diversão. Joana Dias ressalta que sair de casa e aproveitar o tempo livre é essencial para afastar o stress do dia-a-dia, assegurando a qualidade de vida. Uma boa dica é convidar os amigos e aproveitar os espaços públicos da cidade