Espaço Dançarte é selecionado pelo terceiro ano consecutivo para a final do Festival de Danzas do Mercosul na Argentina

A organização do XXVI Festival de Dança do Mercosul adotou o sistema de avaliação através de vídeos para selecionar as melhores coreografias para a final na Argentina que acontecerá de 13 a 15 de novembro de 2020.

A diretora do Espaço Dançarte de Jandaia do Sul Crystiane Aparecida Martins Borba, as professoras Ana Luiza Maronezi e Bruna Mattos e também as bailarinas Ludmila Esquiante e Gabriela Borba sentem-se gratas por este momento tão doce em meio à tantas tribulações.

Agradecem a Deus por mais esta conquista, a diretora do Evento Norma Pellegrine e a todas as pessoas que sempre nos apoiaram.