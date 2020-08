Escolas Municipais através do Departamento de Educação e Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, faz entrega de cestas de alimentos da Agricultura Familiar

(Assessoria) O departamento de Educação e escolas municipais estão fazendo o trabalho de monitorar a situação de várias famílias mesmo sem as aulas. Essa ação visa garantir condições básicas de alimentação a parte de nossas crianças (cadastradas no bolsa família). Aproximadamente 470 cestas foram adquiridas, com recursos da merenda escolar, de pequenos produtores do município.

O prefeito destaca a iniciativa de todos os servidores e voluntários que estão trabalhando nessa ação. “Sabemos o quanto é importante o recebimentos desses alimentos para essas famílias, é um apoio que estamos dando para que nossos alunos possam passar por esse período da pandemia do coronavírus de forma mais tranquila”, disse Ditão.

Os pais ao buscarem as atividades nas escolas para seus filhos levaram junto também os alimentos.

“Os nossos alunos e suas famílias recebem mensalmente alimentos frescos e de qualidade, adquiridos pelos produtores rurais do nosso município. Não podemos deixar de agradecer ás equipes de funcionários das escolas, CMEI’s e cozinha central pela organização da distribuição bem como os cuidados recomendados pela OMS. Nosso agradecimento também ao prefeito Benedito José Pupio pelo apoio e atenção nesse momento tão delicado pelo qual estamos. Deus seja louvado,” finalizou Jucimara.

O Departamento e Prefeitura informam ainda que continuarão com este trabalho enquanto for necessário o cuidado com estas famílias.