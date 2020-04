Equipe policial presencia acidente de trânsito em Jandaia

Ocorrência registrada às 18h30 desta quarta-feira (29).

Durante patrulhamento da equipe ROTAM, os policiais constataram o momento em que o condutor de um veículo Peugeot/206, placas de Jandaia do Sul, que também trafegava pelo sentido único da Rua José Maria de Paula Rodrigues, ao cruzar com a Rua Luiz Vignoli foi colhido lateralmente por um veículo VW/Golf também de Jandaia do Sul, o qual o condutor não se atentou e avançou a preferencial, vindo a ocasionar a colisão.

Checado então a documentação de ambos os condutores e veículos, nada de irregular foi constatado e como não houve feridos no local, apenas os danos materiais, ambos foram aconselhados a confeccionar o B.A.T.E.U. online para serem tomadas as medidas cabíveis posteriormente.