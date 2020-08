Entregador de gás sofre tentativa de assalto em Jandaia

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 16h23 na Estrada Dourados.

A Polícia Militar recebeu solicitação informando que dois masculinos armados de pistola deram voz de roubo ao condutor da caminhonete F-1000, porém a vítima conseguiu se desvencilhar dos autores, adentrando uma plantação nas proximidades onde pode ouvir dois disparos de arma de fogo.

A equipe policial foi ao local onde fez contato com a vítima, que relatou que faz entrega de botijões de gás e água e na data de hoje teria recebido uma ligação no telefone fixo da empresa “Casa do Gás” solicitando uma entrega de gás na estrada da pedreira, perto da ponte e, ao chegar no local foi rendido pelos autores, sendo um magro e alto trajando moletom azul e outro de estatura baixa, magro, trajando blusa de cor preta, calça jeans e máscara marrom, onde um dos indivíduos que estaria armado veio em sua direção proferindo os dizeres: “perdeu, perdeu, é um assalto, vamos levar a caminhonete”, sendo possível visualizar nas mãos do outro assaltante uma fita aparentemente do tipo crepe, que seria usada para imobilizar a vítima, momento este que Pedrinho desceu do veículo e empreendeu fuga, quando ouviu o outro indivíduo gritando “atira”, sendo possível perceber dois disparos em sua direção que não o acertou.

Ele se embrenhou em meio uma lavoura até que conseguiu fazer contato com a Polícia para providências.

A vítima relatou ainda que sua caminhonete possui segredo, o que impossibilitou que os meliantes levassem a mesma, porém este não soube informar qual rumo os autores tomaram após abandonar o veículo.

No local fora encontrado uma munição de pistola Cal. .380 intacta marca CBC TREINA, a qual fora recolhida e entregue à delegacia de Jandaia do Sul para providências.

As equipes efetuaram rondas pelas adjacências e residências próximas, porém sem êxito em localizar os possíveis autores dos fatos.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis e liberada no local juntamente com o veículo, que não possuía débitos administrativos.