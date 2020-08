Na madrugada desta sexta-feira (14) arrobaram a Ferragens Lanamilla, no Parque Industrial, em frente ao Posto Vila Rica.

Foram furtadas fechaduras da marca Stam, lixadeira, peças de ferragens, motor de barco 25 Mercury, entre outros pertences de pesca que estavam guardados na empresa.

Além do prejuízo do furto, também foi danificado o telhado e a parede do barracão.

Quem tiver alguma informação deve informar a Polícia.