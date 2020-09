Embriaguez ao volante no Jardim Universitário

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 17h15 de quinta-feira (3) na Rua José Francisco Borges, Jardim Universitário.

Segundo a PM, foi informado que havia ocorrido um acidente de transito auto x moto, não havendo vítimas, porem o condutor apresentava sinais de embriagues alcoólica.

No local foi constatado um veículo Gm/Kadett de cor azul placa ACR-1697, no meio da via mal estacionado com danos no para-choques lado esquerdo e um indivíduo que estava próximo ao mesmo que se apresentou como condutor como várias pessoas também o direcionaram como condutor do veículo sendo que estava em visível estado de embriaguez alcoólica e consultado via sistema foi constatado não possuir CNH, e estava juntamente do mesmo um amigo (passageiro) de 63 anos também em visível estado de embriaguez alcoólica.

Foi verificado que outro veículo envolvido se tratava de uma Honda/Biz de cor vermelha com danos na carenagem frontal.

Diante dos fatos, o condutor do carro foi detido por conduzir veículo sob influência de álcool e seu veículo apreendido por pendências administrativas, porém no momento da detenção do mesmo, o Sr. xxx começou a impedir a ação da equipe como também proferir xingamentos, sendo ambos presos.

O teste de etilômetro no condutor, de 48 anos, resultou em 1,10 mg/L.