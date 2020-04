Embriaguez ao volante na Rua Presidente Kennedy

No final da tarde de sexta-feira (10) a Polícia Militar foi chamada na Rua Presidente Kennedy onde de acordo com o solicitante, um senhor teria batido em seu carro que estava estacionado e apresentava sinais de embriaguez. Ele relatou estar sentado em frente de sua casa quando viu um Ford Escort de cor preta que colidiu em seu carro e, em um rápido contato com o condutor que aparentava estar embriagado, após ver que causou somente alguns pequenos arranhões em seu veículo, deixou o condutor do Escort ir embora.

A vítima disse não ter interesse em representar contra o pequeno dano sofrido.