Embriaguez ao volante em Marumbi

A equipe policial realizava patrulhamento na noite sábado (1), quando foi abordada por uma pessoa que não quis se identificar, onde relatou que um Corsa, na cor prata, havia quase ocasionado um acidente de trânsito e relatou ainda que o condutor estaria embriagado, informou que estava na via pública transitando pela avenida Tiradentes em frente ao Hospital Municipal naquele momento.

Diante do relatado a equipe foi ao encontro do veículo, onde o GM/Corsa foi abordado, o qual estava em via pública, estacionando para adentrar a sua residência. O condutor foi identificado como xxx, 43 anos, e já de imediato foi possível verificar que possuía sintomas de embriaguez.

O abordado foi submetido ao teste de etilômetro que teve resultado o valor de 1,00mg/l o qual foi constatado o crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Foi encaminhado para a Delegacia para ser autuado nos procedimentos, e o veículo liberado no local a pessoa indicada pelo acusado.