Embriagadas, mulheres quebram lanchonete, e dão trabalho a Polícia

Duas mulheres, uma de 34 e outra de 36 anos, foram presas às 3h30 da madrugada desta segunda-feira (23) acusadas de Lesão Corporal, Rixa, Ameaça, Injúria, Dano, Resistência, Desacato e Desobediência.

Segundo a Polícia Militar, após solicitação via 190 de que teria duas mulheres quebrando uma lanchonete na Avenida Getúlio Vargas, 725, a equipe no local, em atendimento com o responsável, este informou que houve uma briga em sua lanchonete onde a pessoa arremessou um copo de vidro no rosto da outra causando um corte e logo em seguida evadiu-se do local, causando dano no estabelecimento comercial quebrando um vidro tipo de blindex e objetos.

Durante atendimento da ocorrência, a pessoa de xxxxxxxx bastante alterada em visível estado de embriaguez alcoólica, começou a tirar a roupa em via publica ficando semi-nua. Logo na sequencia juntamente com sua irmã, que estava também com visíveis sinais de embriaguez alcoólica e muito agitada, entraram em um veiculo que estava estacionado esse um VW/Gol plus, que dentro do veiculo encontraram a chave que subtraíram e logo tentaram sair.

O proprietário do veiculo estava dormindo no banco traseiro do carro, momento em que os filhos dele, o acordaram e na sequencia retiraram ambas do interior do veiculo entrando em luta corporal.

Ambas as partes acabaram ficando lesionadas, iniciando-se uma rixa generalizada, que ambas caíram junto ao solo por diversas vezes durante a briga.

Na sequência, a equipe policial foi ao local da rixa onde havia aproximadamente seis pessoas, de fronte a lanchonete, onde foi dada voz de abordagem a xxxxxxxx que desobedeceu e resistiu a prisão com empurrões, chutes e socos, por diversas vezes, lesionando o policial.

Foram utilizadas técnicas de imobilização, que após contida foi empregado a utilização de algemas, sendo conduzida no camburão da viatura policial.

Durante a condução até a delegacia começou a chutar e bater com a cabeça no compartimento fechado “camburão” da viatura policial vindo a causar dano e também injuriou e ameaçou os policiais.

Foi dada voz de abordagem a pessoa de xxxxxxxxx que não foi acatada, sendo dado voz de prisão a ela que também resistiu com socos, chutes e empurrões sendo necessário técnicas de imobilização para contê-la e algemá-la.

Na sequência foi conduzida pela equipe da Defesa Civil para avaliação e atendimento médico.

Ambas foram entregues na Delegacia de Policia Civil para procedimentos juntamente com o proprietário do veiculo Gol e seu filho.