Em três ocorrências neste sábado (29), PRF apreende drogas, cigarros e arma de fogo

Seis pessoas foram presas

O primeiro flagrante foi por volta das 04h30 no km 201 da BR 376, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF) estavam em fiscalização quando abordaram um veículo Fiat Palio conduzido por um rapaz de 27 anos. No porta-malas deste veículo haviam 189 kg de maconha divididos em 280 tabletes.

Porém, os agentes desconfiaram de que poderiam haver outros veículos dando cobertura a esta empreitada criminosa, pois em torno de um minuto antes desta abordagem, um veículo GM Captiva havia passado com atitude suspeita pela Unidade.

Os agentes seguiram em direção à Londrina, e já na PR 444 abordaram este veículo e solicitaram o retorno à Unidade de fiscalização em Mandaguari.

Outro veículo, uma GM Montana foi abordada na sequência.

Após cruzamento de informações, checagem nos veículos e questionados os condutores e passageira, eles confessaram que seguiam juntos de Foz do Iguaçu e tinham como destino a cidade de São Paulo.

Que tanto o veículo Captiva como a Montana faziam trabalho de batedores.

Na Captiva haviam além do condutor, uma mulher de 29 anos, acompanhada de suas filhas, uma de 10 anos e outra de 10 meses.

Os três condutores e a passageira foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, já as crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar, ambos em Mandaguari.

Quatro horas após, por volta das 08h35, no km 225 da BR 369, em Jandaia do Sul, agentes da PRF abordaram uma caminhonete Ford Ranger com placas de Cuiabá/MT, conduzida por um homem de 29 anos, que seguia sentido Bom Sucesso a Jandaia do Sul.

Na caçamba e também em partes internas desta caminhonete, haviam 20 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Indagado, o condutor afirmou ter pego a carga em Campo Mourão e pretendia levá-la até a cidade de Londrina, onde receberia pelo transporte.

Ele foi preso em flagrante em encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, já a carga entregue no depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.

Uma hora após, por volta das 09h30, em fiscalização defronte à Unidade Operacional em Mandaguari, agentes da Polícia Rodoviária abordaram um veículo Honda Civic conduzido por um homem de 24 anos.

Ao vistoriarem este veículo, os agentes localizaram escondida dentro do painel uma pistola Glock cal.9mm, com numeração suprimida, municiada com 17 munições intactas.

Questionado o condutor afirmou não possuir documentação legal desta arma e também das munições.

Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.