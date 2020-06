Elementos assaltam moradora e entregador de lanche em Cambira

A ocorrência foi registrada pela PM às 21h20 deste domingo na Rua Romualdo Sperandio, no centro de Cambira.

Informa o relatório da Polícia Militar que na noite de domingo (28) foi repassado a equipe policial de Cambira que o solicitante foi realizar uma entrega de lanche e teria sido roubado por dois homens.

No local foi realizado contato com a Srª xxxx que relatou que saiu para pegar o lanche com o entregador e no momento que ia realizar o pagamento, um homem de estatura mediana, loiro e de olhos claros, saiu de dentro do quintal com um revólver em punho, anunciando o roubo, e mandou todos entrar para residência.

Neste momento, saiu correndo, entrou na residência e trancou a porta; que foi acompanhada pelo indivíduo que arrombou a porta da casa, e neste momento ele foi mordido pelo cachorro da família, e o mesmo saiu correndo do local, tomando sentido linha férrea.

Relata ainda que teve seu cartão de débito do Banco SICREDI, em seu nome, roubado na ação. Posterior em conversa com o Sr xxx, este relatou que depois que xxxx correu para dentro de casa, saiu mais três homens de trás da caminhonete, que estava estacionada no quintal da residência, veio até ele e roubou uma maquinha de cartão que estava com o cartão de xxxxxx.

No momento em que viu o cachorro atacar o homem que arrombou a porta da casa e os moradores gritarem por socorro, os quatro meliantes correram para linha férrea, no fim da rua. Relata ainda que um dos autores estava de blusa branca e um outro de blusa verde. Foi realizado buscar por toda região, porém sem êxito em localizar os autores até o fechamento deste boletim.