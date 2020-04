Durante fuga da PM, indivíduos abandonam veículo em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 3h da madrugada de terça-feira (31).

Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na cidade de Marumbi quando recebeu informação via telefone, através de um vigilante na cidade de Kaloré, que visualizou indivíduos dentro de um quintal de uma residência carregando objetos e em seguida saíram em alta velocidade em um veículo Ford/Ka na cor preta, em direção a Marumbi.

Os policiais foram até a entrada da cidade de Marumbi, logo em seguida o veículo mencionado passou em alta velocidade e a equipe iniciou acompanhamento tático com sinal sonoro e luminoso e o condutor não parou o veículo entrando dentro da cidade de Marumbi realizando arrancadas bruscas e direção perigosa colocando em risco pessoas e veículos.

Após acompanhamento por várias ruas da cidade, o condutor do veículo pegou a rodovia sentido Jandaia do Sul e, em dado momento, um dos passageiros do veículo arremessou uma chopeira para que a viatura colidisse, mas a equipe policial seguiu no acompanhamento com cautela atrás do veículo sempre dando sinais de parada sendo ignorados pelo condutor, que passou o bloqueio da viatura de Jandaia que estava no trevo e continuou seguindo.

Ao contornar a rodovia por trás da cidade de Jandaia do Sul, a viatura ultrapassou o veículo, sendo que o condutor arremessava o veículo tentando colidir com as viaturas, sendo que foi realizada a ultrapassagem pela viatura e foi realizado um bloqueio e neste momento o condutor do veículo saiu fora da rodovia entrando em uma mata com o carro. Neste momento a equipe de Jandaia do Sul visualizou dois indivíduos desembarcando sendo que o passageiro portava em uma das mãos um objeto aparentemente sendo uma arma de fogo de cor prata apontando para a direção da equipe policial momento que um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo para cessar a injusta agressão.

Os indivíduos entraram em uma área de mata densa, sendo realizado busca nas proximidades porém os autores não foram localizados.

O Ford Ka com placas de Curitiba, sem alerta de furto, foi abandonado no local e fora recuperado a chopeira, como também objetos usados na prática de furto como pé de cabra, alicate, chave de fenda e lanterna.

Os objetos juntamente com o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos.

Dentro do veículo no console da porta do motorista foi encontrado uma carteira de cor marrom com documentos pessoais e um cartão da Caixa Econômica Federal no nome do possível autor.