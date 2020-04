Dupla tenta furtar porco na zona rural

A ocorrência foi registrada as 16h37 em um sítio na BR-369 em Jandaia do Sul.

Segundo a PM, na tarde de quarta-feira (8) o solicitante informou que dois indivíduos sendo um “sem camisa” e outro de “short” e camiseta, haviam tentado furtar um porco.

No local em contato com o solicitante de 32 anos, relatou que os referidos indivíduos golpearam o animal na cabeça no intuito de furtá-lo, porém apenas o feriram superficialmente, e em seguida se evadiram a pé pela mata. Foi realizado patrulhamento e as devidas orientações.