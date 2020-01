Dupla assalta supermercado em Cambira

O roubo ocorreu em supermercado na Rua Belo Horizonte, no centro de Cambira por volta das 15h50 deste sábado (11).

A equipe da Polícia Militar foi informada e no local foi visualizado as câmeras de segurança e constatado que dois homens em uma motocicleta preta, aparentando ser uma Honda Titan, condutor de calça e blusa preta e capacete vermelho, o garupa, de bermuda, blusa branca, mochila preta, capacete preto com viseira espelhada e armado de pistola, entraram no mercado rederam os funcionários e levaram o dinheiro dos caixas.

Na fuga saíram sentido a saída para Jandaia do Sul. No momento ninguém foi preso.