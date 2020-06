Dupla assalta lanchonete em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h30 de sexta-feira (19) na Avenida Brasil em Cambira.

No local a vítima informou aos policiais que três homens com roupas escuras, e um deles de posse de uma pistola, deram voz de roubo e o masculino que estava armado ficou com a pessoa de XXX na entrada do estabelecimento enquanto os outros dois adentraram a lanchonete e roubaram dois celulares e dinheiro. Foram realizadas buscas para tentar localizar os assaltantes, porém não foram encontrados.