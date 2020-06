Dupla armada assalta mercado em bairro de Mandaguari

Por volta do meios dia de sábado (27) a equipe policial foi acionada para deslocar até o Mercado Maia, no Jardim Social, onde segundo informações havia ocorrido um roubo. No local a vítima informou que três indivíduos adentraram no mercado e deram voz de roubo, sendo que dois deles trajavam moletom escuro e o outro moletom vermelho, todos com capuz na cabeça e de mascara no rosto.

O de blusa vermelha portava uma arma de fogo tipo de revólver e subtraíram em torno de R$ 300 e o celular da vítima.

Posteriormente se evadiram a pé sentido a Estrada Caitu.

A equipe realizou patrulhamento mas até o momento não localizou nenhum suspeito.